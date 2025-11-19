Ob charmant, tragikomisch oder tiefgründig – Florian David Fitz begeistert seit über zwei Jahrzehnten mit vielseitigen Rollen. Zum 51. Geburtstag blicken wir auf seine Karriere und Highlights zurück.
Am 20. November feiert Florian David Fitz seinen 51. Geburtstag. Geboren 1974 in München, wuchs er in einer traditionsreichen Künstlerfamilie auf. Nach seiner Ausbildung am Boston Conservatory machte er sich zunächst im Theater einen Namen, ehe er ins Fernsehen wechselte. Seine Vielsprachigkeit, seine Musikalität und seine feinsinnige Beobachtungsgabe prägen bis heute seine Rollen – ob als verletzlicher Antiheld oder schlagfertiger Charmeur.