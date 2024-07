Florian Bommas verlässt die Diak-Altenhilfe: „Die Bürokratie wird immer schlimmer“

1 Die Altenpflegeträger haben die zurückliegenden Jahrzehnte trotz nicht immer einfacher Entwicklungen doch recht gut gemeistert. Aber die Verhältnisse bleiben schwierig, neue Herausforderungen stehen bevor. Foto: dpa/Tom Weller

Die Politik habe einiges richtig gemacht in der Altenpflege. Aber manches auch falsch: Die Branche leide an überbordender Bürokratie und zu viel Regulierung, sagt Florian Bommas, der ehemalige Geschäftsführer der Diak-Altenhilfe in Stuttgart.











Link kopiert



Mehr als ein Jahrzehnt führte Florian Bommas die Geschäfte der Diak-Altenhilfe in Stuttgart. Nun geht er. Im Rückblick sagt er: Die Politik habe in der Altenpflege einiges richtig gemacht. Ein Zukunftskonzept aber fehle. Und die Branche leide an Bürokratie und sei überreguliert.