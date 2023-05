8 Ensemble in „Etude for an Emergency“ Foto: Nicole Marianna Wytyczak

Gewalt, Blut und Nacktheit jenseits des männlichen Blicks: Florentina Holzinger polarisiert auch mit ihrer neuen Arbeit „Etude for an Emergency“, die jetzt in den Münchner Kammerspielen uraufgeführt worden ist.









Stuttgart - Jünger, diverser, weiblicher – so soll die Berliner Volksbühne von der kommenden Saison an werden. Und weil der neue Intendant René Pollesch, dann bald 58 Jahre alt, das nicht alleine einlösen kann, sind viele Namen von Künstlern, mit denen er zusammenarbeiten will, im Umlauf. Dazu gehört auch der Name von Florentina Holzinger.