8 Valentina Teinitzer hat auf dem Fernsehturm blühende Kunstwerke gestaltet. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Bei schönem Wetter schauen die Besucher des Stuttgarter Fernsehturms weit über Stadt und Land. Doch aktuell lohnt es sich auch, den Blick über die Plattform in 150 Metern Höhe schweifen zu lassen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es ist noch kalt an diesem Morgen, aber der Himmel ist blau mit weißen, dünnen Wolkenschleiern, die Sicht ist klar. Vom Stuttgarter Fernsehturm aus ist die ganze Stadt zu sehen, doch aktuell lohnt es sich auch, den Blick über die Plattform schweifen zu lassen. Denn dort hat die florale Designerin Valentina Teinitzer blühende Kunstwerke gestaltet.

„Der Fernsehturm ist das Stuttgarter Wahrzeichen. Ich freue mich, dass ich mit meiner Kunst Teil der Stadt sein kann, in der ich lebe“, sagt die 28-Jährige. Für ihren Master kam sie 2016 nach Stuttgart. Valentina Teinitzer studierte Kommunikationsmanagement in Hohenheim. Doch ihre Leidenschaft sind die Blumen. Schon in ihren Kindertagen habe sie sich gern mit Blühendem beschäftigt und autodidaktisch viel gelernt, erzählt die junge Frau: „Und ich denke, ich habe ein gutes Auge für Optik und Design.“ 2020 machte sich sich als Floral Artist und Botanical Set Designer selbstständig. Sie kreiert Blumenarrangements für Events, Werbekampagnen, Fotoshootings oder Filmproduktionen und ist im In- und Ausland tätig. Auf Facebook kann man der Halbitalienerin unter @studiodepasquale folgen.

Mehrere Inseln laden zu einer Entdeckungsreise ein

Der Fernsehturm war aber dennoch eine Herausforderung. Denn die Blumen müssen die Höhe, die noch kalten Nächte und den Wind überstehen. Valentina Teinitzer hat mehrere Inseln gestaltet und lädt zu einer Entdeckungsreise ein. Eine Mischung aus Topfpflanzen und Schnittblumen bildet die terrassenförmigen Installationen. Zu sehen sind Frühblüher wie Primeln, Tulpen, Blaustern und Hyazinthen, Äste von Hamamelissträuchern und Korkenzieherhaselnuss, Ziergräser und Moos. Auch die Farbplanung war der Künstlerin wichtig. Die Blumen erblühen in blau, orange, gelb, pink und lila – also in den Farbtönen, die bei einem Sonnenuntergang zu sehen sind. Das Ziel der Wahl-Stuttgarterin: Mit ihren Blumen Emotionen wecken und den Menschen eine Freude bereiten.

So sieht das auch Sabine Fischer. „Wir wollten gerne eine besondere Aktion für den Frühling haben. So sind wir auf Frau Teinitzer gekommen“, sagt die Leiterin des Fernsehturms. In Erinnerung war ihr die Künstlerin, weil diese mit ihrer Aktion „Flower Bombs“ während der Coronazeit mehrere Orte in Stuttgart hatte erblühen lassen.

Auf dem Stuttgarter Fernsehturm sind die bunten Blumeninstallationen insgesamt drei Tage lang, also bis einschließlich Sonntag, 19. März, auf der Aussichtsplattform in 150 Metern zu sehen. Es gelten die regulären Öffnungszeiten und Preise.