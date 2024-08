Flohmarkt und Fotos im Lapidarium: Mode shoppen für den Herbst in Stuttgart

Mode shoppen für den Herbst in Stuttgart

1 Nach diesen Blumen – Herbstzeitlose – ist der Flohmarkt benannt. Foto: Städtisches Lapidarium/Julia Ochs

Wenn der Sommer sich langsam seinem Ende zuwendet, gibt es im städtischen Lapidarium in Stuttgart einen Second-Hand-Markt für Herbstmode. Zudem ist eine Fotoausstellung zum letzten Mal zu sehen.











Noch mag man es kaum glauben: Der Sommer wird irgendwann enden. Doch das ist kein Grund, traurig zu sein. Denn auch dann gibt es in Stuttgart jede Menge besonderer Veranstaltungen. Eine davon ist am Sonntag, 29. September. Dann wird im städtischen Lapidarium der Übergang von Sommer zu Herbst mit einem Second-Hand-Markt gefeiert. Unter dem Titel Herbstzeitlos(e) werden zwischen 10 und 18 Uhr in dem besonderen Park zeitlose Kleidungsstücke verkauft.