Flohmarkt in Leonberg: „Ein echtes Highlight“ – beliebter Altstadtflohmarkt steht an
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Jede Menge Schnäppchen gibt es am Samstag, 4. Juli, beim Flohmarkt auf dem Leonberg Marktplatz. Foto: Simon Granville

In Leonberg wird der historische Marktplatz am 4. Juli zum Paradies für Sammler. Der SV Leonberg/Eltingen lädt ein zum Bummeln und Stöbern. Raritäten und Schätze locken.

Trödelfans, Sammler alter Schallplatten und Schnäppchenjäger haben am Samstag, 4. Juli, einen Pflichttermin: Der historische Marktplatz in Leonberg wird dann einmal mehr zum Paradies für Schatzsucher, Sammler und Schnäppchenjäger. Zwischen 8 und 16 Uhr öffnet der vom SV Leonberg/Eltingen organisierte Altstadtflohmarkt seine Pforten und lädt zum Stöbern, Feilschen und Verweilen ein. Zwischen Fachwerkhäusern und Kopfsteinpflaster erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Angebot.

 

„Der Flohmarkt ist jedes Jahr ein echtes Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt Leonberg“, sagt die Organisatorin Inge Nährich-Radocaj. „Er bringt nicht nur Leben in die Altstadt, sondern fördert auch den nachhaltigen Umgang mit Gebrauchsgegenständen.“

Für das leibliche Wohl sorgt Patrick Richter, der Leiter der Jugendfußball-Abteilung des SV, mit seinem Team. Weitere Informationen per E-Mail an naehrich-radocaj@sv-leonbergeltingen.de.

 