Flohmarkt in Leonberg: „Ein echtes Highlight“ – beliebter Altstadtflohmarkt steht an

1 Jede Menge Schnäppchen gibt es am Samstag, 4. Juli, beim Flohmarkt auf dem Leonberg Marktplatz. Foto: Simon Granville

In Leonberg wird der historische Marktplatz am 4. Juli zum Paradies für Sammler. Der SV Leonberg/Eltingen lädt ein zum Bummeln und Stöbern. Raritäten und Schätze locken.











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Trödelfans, Sammler alter Schallplatten und Schnäppchenjäger haben am Samstag, 4. Juli, einen Pflichttermin: Der historische Marktplatz in Leonberg wird dann einmal mehr zum Paradies für Schatzsucher, Sammler und Schnäppchenjäger. Zwischen 8 und 16 Uhr öffnet der vom SV Leonberg/Eltingen organisierte Altstadtflohmarkt seine Pforten und lädt zum Stöbern, Feilschen und Verweilen ein. Zwischen Fachwerkhäusern und Kopfsteinpflaster erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Angebot.