Bunt verzierte Teppiche, verschnörkelte Spiegel und Bilderrahmen, Schallplatten, Jacken, Jeans und Hemden: Stuttgart war am Wochenende im Flohmarkt-Fieber. Am Karlsplatz und am Feuersee am Samstag – und sonntags fand der große Frühjahrsflohmarkt vom Schillerplatz über Marktplatz und Karlsplatz bis hin zur Dorotheenstraße statt.

Wie findet man die schönsten Stücke auf dem Flohmarkt?

Wir haben uns in der Früh bei eingefleischten Flohmarktexperten umgehört, wie man die besten Stücke ergattern kann. Wie zum Beispiel Bernd und Rita aus Tübingen, die mit Einkaufstrolleys angereist sind. „Das war ein Weihnachtsgeschenk meiner Kinder, die nicht mehr mit ansehen konnten, was ich mir alles unter die Arme klemme“, sagt sie. Man müsse in jedem Fall früh kommen, sind sich die beiden Arbeitskollegen einig. Bernd rät einmal über die Stände zu schlendern, sich einen Überblick verschaffen. „Es lohnt sich auch, sich auszukennen bei dem, was man sucht“, fügt er hinzu.

„Genaustens auf Echtheit prüfen, wenn es beispielsweise um Pokemon-Karten geht“, fügt Adeline hinzu, die mit ihrer Familie aus Böblingen hergekommen ist. Ihr Papa William ergänzt: „Viel Bargeld ist wichtig und immer einen Beutel dabei haben.“ Die Familie ist auf der Suche nach alten Büchern und Karten. Finde man nicht, wonach man suche, solle man nicht enttäuscht sein – sondern einfach das nächste Mal wiederkommen. „Mit den Händlern ins Gespräch kommen, ist wichtig“, sagt William.

Ein gutes Verhältnis zu den Händlern aufzubauen, nennt auch Virginia aus Stuttgart auf Anhieb. „Viele sind öfter da und können dann mitbringen, wonach man sucht.“ Valentin, ebenfalls aus Stuttgart, betont, dass man früh kommen müsse, wenn die Händler noch aufbauen. „Wenn es hier am Feuersee um neun losgeht, bin ich ab etwa halb acht hier“, erzählt er. Er rät zudem, an Wühltischen zu kramen. Da stimmt Jan aus Stuttgart zu und findet, gerade an die Kleiderstangen und Wühlkisten müsse man sich unbedingt wagen. Lene und Jenny achten auch auf die Verkäufer. „An den Verkäufern sieht man meist schnell, ob das der gleiche Vibe, der gleiche Stil ist wie unserer.“

Wie verhandelt, wie feilscht man am besten?

Bernd rät, die Preise zu vergleichen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Jans Strategie ist es, einfach nachzufragen, was sich die Person wünsche. „So bekommt man schnell ein Gefühl dafür und greift nicht deutlich höher.“ Virginia bestätigt das und sagt, sie mache gute Erfahrungen, wenn sie frage, welchen Preis die Händler machen können. Jenny entscheidet, je nachdem, ob es sich um Fast-Fashion handelt. „Bei Kleidern von Zara, H&M oder Mango kann man mehr runtergehen, als wenn es echtes Leder oder Wolle ist“, sagt sie.

„Keine Scheu haben zu handeln“, betont Williams Ehefrau Ashley. „Und versuchen, etwas herunterzugehen, je nach Preis.“ Dann müsse man den Betrag aber auch passend haben, ergänzt ihr Mann William. Virginia und Williams Familie ergänzen zudem, immer ein Handy oder ein Stück Papier dabeizuhaben, wenn man wie sie kein Deutsch spreche – um so mit den Händlern kommunizieren zu können. Annegret empfiehlt, möglichst niedrig anzusetzen. „Gerade wenn der Verkäufer keine Kenntnis hat, dass etwas wertvoll ist, bloß keinen Verdacht schöpfen.“

Flohmärkte in Stuttgart

Wann und wo?

Der Flohmarkt am Karlsplatz findet jeden Samstag statt, wird ab Ende Mai wegen der Europameisterschaft auf den Rotebühlplatz verlegt. Am Samstag, 25. Mai findet der Nachtflohmarkt in den Wagenhallen statt und am Samstag, 8. Juni gibt es Hofflohmärkte in Heslach. Eine Woche später geht’s dann in Vaihingen weiter, am Samstag darauf sind die Hofflohmärkte in Rohr und Möhringen an der Reihe. Am letzten Wochenende im Juni steht der große Heusteigviertel-Flohmarkt an.