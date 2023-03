17 Jeden Samstag ist der Flohmarkt auf dem Karlsplatz geöffnet. Foto: Lichtgut/ Ferdinando Iannone

Zweimal im Jahr gibt es den großen Flohmarkt in der Innenstadt, inzwischen seit 30 Jahren. Aber auch andere Flohmärkte haben der Kundschaft allerhand zu bieten, auch an besonderen Orten. Wir haben den Überblick.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Wenn draußen die Temperaturen wieder angenehmer werden, zieht es die Menschen ins Freie. Flohmärkte sind da ein Garant, um untereinander ins Gespräch zu kommen, um Inspirationen fürs Zuhause zu sammeln, überhaupt lauern dort viele Überraschungen. Natürlich ist es auch eine Gelegenheit, Dinge loszuwerden, an denen man sich in den eigenen vier Wänden im Lauf der Zeit sattgesehen hat. Vorausgesetzt natürlich, man hat genügend Sachen, um einen Standplatz zu füllen. Ein gutes Verhandlungsgeschick zahlt sich oftmals aus, denn vor allem vielen privaten Händlern ist daran gelegen, dass sie mit möglichst leichtem Gepäck zurückkommen von den Flohmärkten. Wir geben eine Übersicht der größten Flohmärkte in der Stadt.

Flohmarkt Marienplatz am 25. März

Der Auftakt in diesem Jahr erfolgt im Stuttgarter Süden. Der Platz, der sonst weitgehend freigehalten ist von feststehenden Einrichtungen, ist an diesem Tag proppenvoll, bis zu 600 Händler wurden da schon gezählt. Denn der Marienplatz ist ein Publikumsmagnet in der Stadt: Viele Menschen leben dort im näheren Umfeld, die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist hervorragend: Buslinien halten dort, ebenso Stadtbahnen, und dann gibt es da noch als Blickfang die Zahnradbahn. Geöffnet ist er am 25. März von 10 bis 17 Uhr, weitere Marienplatz-Flohmärkte sind am 22. Juli und am 9. September.

Flohmarkt Feuersee am 15. April

Allein schon die Lage rund um die Kirche und entlang des Seeufers macht diesen Flohmarkt zu etwas ganz Besonderem. Eine Veranstaltungsagentur sorgt da für einen interessanten Mix an Händlern. Die weiteren Flohmarkt-Termine am Feuersee und rund um die Johanneskirche sind am 20. Mai, 17. Juni, 15. Juli, 12. August, 9. September, 7. Oktober und 4. November.

Flohmarkt Mozartplatz am 22. April

Das Heusteigviertel ist ja auch so ein ganz besonderes Wohngebiet. Längst nicht jeder, der dort mal leben möchte, findet da ein Zuhause. Der Flohmarkt an der Ecke Immenhofer/Mozartstraße ist da doch eine gute Gelegenheit, mal etwas von diesem Flair zu erleben. Hier sind nur private Händler zugelassen. Und die sind auch noch angehalten, dass sie ihre Präsentationstische selbst mitbringen. Offen ist dieser Flohmarkt von 9 bis 15 Uhr. Einen weiteren Termin gibt es dort am 23. September.

Flohmarkt Stöckachplatz am 6. Mai

Beim Flohmarkt geht es am verkehrsreichen Stöckachplatz trotzdem sehr familiär zu, denn eingerichtet wurde dieser vor vielen Jahren von der Anwohnerinitiative Stöckach-Treff. In diesem Jahr findet er am 6. Mai statt von 9 bis 14 Uhr. Logisch, hier kommen nur private Anbieter zum Zug. Kinder bis 12 Jahre bekommen für den Verkauf ihrer Spielsachen einen Meter Standfläche kostenlos zur Verfügung.

Flohmarkt Innenstadt am 21. Mai

Für Stuttgart ist das die Mutter aller Flohmärkte: Hunderte von Händlern mitten in der Stadt auf dem Markt-, dem Schiller- und dem Marktplatz (11 bis 18 Uhr). Da sind Branchen vertreten, die man erwartet, etwa Antikhändler oder Antiquare, Sammler oder Secondhand-Verkäufer von verschiedensten Dingen. Dazu gehören inzwischen aber auch Entrümpler oder Feinkost-Anbieter. Eigentlich viel zu viel, um das alles anschauen zu können. Deshalb gibt es schon längst einen Zweittermin im Herbst am 17. September. Und für die ganz Hartgesottenen eine Miniausgabe jeden Samstag auf dem Karlsplatz.

Flohmarkt Terre des hommes am 21. Mai

Den gibt es stets parallel zu den großen Frühlings- und Herbstflohmärkten in der Innenstadt, also am 21. Mai sowie am 17. September. Er hat seinen festen Platz am Rande des Schlossplatzes beim Durchgang zum Schillerplatz. Da gibt es durchaus auch typische Flohmarkt-Sachen, aber auch noch viel Informationsmaterial zu den Vorhaben dieser Einrichtung.