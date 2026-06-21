Bei der offenen württembergischen Flippermeisterschaft in Fellbach zeigt sich: Wer gewinnen will, braucht nicht nur schnelle Finger, sondern Ballkontrolle und starke Nerven.

Die Flipperkugel sieht aus, als folge sie nur dem Zufall. Sie schießt über Rampen, prallt an Gummis ab, wechselt abrupt die Richtung und verschwindet manchmal nach wenigen Sekunden dort, wo sie niemand haben will: unten im Auslauf zwischen den beiden Flipperfingern. Für den Laien ist das ein hektisches Spiel aus Licht, Lärm und viel Glück.

Der Eindruck täuscht. Das zeigt sich bei der offenen württembergischen Flippermeisterschaft in Fellbach. Rund 60 Spielerinnen und Spieler sind an diesem Samstag in die Räume der Flipperfreunde Fellbach nach Schmiden gekommen, um die Kugel länger im Spiel zu halten als die Konkurrenz – und damit auch den Zufall so weit wie möglich zurückzudrängen.

In den Vereinsräumen an der Wilhelm-Stähle-Straße 5 blinkt, klackert, klingelt und sirrt es. Elektronische Soundeffekte überlagern sich, Stahlkugeln rasen unter Glasscheiben hindurch, auf Displays laufen Animationen. Dazwischen stehen die Spielerinnen und Spieler, leicht nach vorn gebeugt, die Hände an den Knöpfen, den Blick fest auf das Spielfeld gerichtet.

„Immer schön dahin schießen, wo es blinkt, Jungs.“ Ein Teilnehmer des Turniers

Nicht bei allen läuft es rund: „Alter, die Kiste ist heute ein echter Kampf“, sagt einer, nachdem seine dritte Kugel in den Auslauf gerollt ist. Der Satz klingt beiläufig, trifft aber ziemlich genau, worum es an diesem Tag geht. Der Gegner steht nebenan. Gespielt wird immer auch gegen das Gerät.

Der Verein zählt aktuell 27 Mitglieder. Im Vereinskeller, einer ehemaligen Metzgerei, stehen 34 Flipperautomaten. Für die Meisterschaft bedeutet das eine beachtliche Bandbreite: vom „Eight Ball“ von Bally aus dem Jahr 1977 bis zu einem modernen „Star Wars“-Flipper der Marke Stern. Dazwischen liegen fast fünf Jahrzehnte Spielgeschichte – und Welten im Spielgefühl.

In der Vorrunde spielen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeweils 26 Partien an zufällig ausgewählten Flippern. Gegner und Geräte werden zugelost. Drei Kugeln hat jeder Spieler pro Partie. „Nach den Finalrunden tragen die besten vier den Titel unter sich aus“, erklärt Turnierleiter Frank Goeltl.

„Ballkontrolle ist das oberste Gebot“, sagt Thomas Pfister von den Flipperfreunden Fellbach. Er beschreibt damit den Unterschied zwischen Gelegenheitsspielern und Turnierspielern wie etwa Ben Moser, der im April die offene deutsche Meisterschaft gewonnen hat und auch in Fellbach mit von der Partie ist. „Anfänger feuern die Kugel meist sofort wieder nach oben. Erfahrene Spieler bringen sie auf einem Flipperfinger zur Ruhe, legen sich den nächsten Schuss zurecht und spielen dann gezielt auf Rampen, Bahnen oder bestimmte Trefferflächen“, sagt Pfister.

Mehr als 30 Flipper kamen zum Einsatz. Foto: Gottfried Stoppel

Klingt einfach. Ist es aber nicht. Die Kugel rollt nicht immer brav dorthin, wo man sie haben möchte. Sie springt, rutscht, prallt ab, wird von einem Slingshot zur Seite geschossen oder nimmt eine Bahn, die den Spieler alt aussehen lässt. In der Mitte zwischen den Flipperfingern wartet der Auslauf. Kommt die Kugel genau dorthin, bleibt oft nur ein Wimpernschlag, um sie noch einmal zurück ins Spiel zu bringen.

Zum Können gehört deshalb auch Regelwissen. Moderne Flipperautomaten sind deutlich komplexer, als ihr Ruf vermuten lässt. Hinter blinkenden Lichtern und Soundeffekten verbergen sich Spielmodi, Bonusketten und Aufgaben.

Pfister zeigt auf eines seiner Lieblingsmodelle, den „Avengers: Infinity Quest“. Um dieses Gerät wirklich zu verstehen, könne man mehrere Wochenenden mit einem erfahrenen Spieler lernen, sagt er. Das Regelwerk fülle ganze Seiten. Wer erfolgreich sein will, muss wissen, welche Ziele zuerst getroffen werden sollten, wann Missionen sinnvoll sind und wie sich Multiball-Phasen mit höheren Wertungen verbinden lassen.

„Immer schön dahin schießen, wo es blinkt, Jungs“, sagt ein Teilnehmer im Vorbeigehen. Das ist nur die halbe Wahrheit. Gute Spieler arbeiten sich mit Regelblättern und ausführlichen Video-Tutorials in die einzelnen Geräte ein. Oft geht es darum, leuchtende Ziele nicht irgendwie, sondern in bestimmter Reihenfolge anzuschießen – damit Missionen starten, Wertungen steigen oder eine spätere Multiball-Phase mehr Punkte bringt, erklärt Pfister.

Ganz verschwindet der Zufall nie. Ein Bumper kann die Kugel überraschend umlenken, ein Slingshot sie in die Outlane schicken; eine der seitlichen Bahnen Richtung Auslauf. Deshalb gehört zum Flippern auch das kontrollierte Anstoßen des Automaten, das sogenannte „Nudging“. Die Spieler geben dem Gehäuse seitlich oder frontal Stöße, um den Lauf der Kugel zu beeinflussen – eine Wissenschaft für sich. Erlaubt ist das nur in Maßen. Im Inneren des Flippers registriert ein Mechanismus, ob zu heftig gerüttelt wird. Ist der Stoß zu stark, meldet der Automat „Tilt“ – die Kugel ist verloren. Wer eine Weile zusieht, erkennt schnell: Flippern ist kein bloßes Reaktionsspiel.

Ein Automat aus den 1970er-Jahren spielt sich anders als ein aktuelles Gerät mit großem Display und komplexen Missionen. Alte Flipper können geradliniger wirken, sind aber nicht automatisch einfacher. Wer ihre Eigenheiten kennt, hat einen Vorteil. Wer sie nicht kennt, muss schnell lernen. Denn: Sich erst mal warmspielen darf man bei Turnieren nicht. „Anschauen ja, aber nicht anfassen“, erklärt ein Spieler und lacht.

Angepackt wird dagegen schon – von den Flipperfreunden. Denn dass die Württembergische Meisterschaft in Fellbach stattfinden kann, liegt auch an viel ehrenamtlicher Arbeit. Die Automaten wollen gepflegt werden. Gummis verschleißen, Flipperfinger können ausfallen, Kontakte müssen funktionieren, Spielflächen werden geputzt.

So sehen Sieger aus: Stefan Herold (4.) Ben Moser (1), Jürgen Wünschmann (2.) und Benjamin Kispal (3,), von links. Foto: Privat

Ein neuer Top-Flipper kostet schnell gut 10.000 Euro. Je nach Modell und Ausführung kann es auch teurer werden. Gebrauchte Geräte sind deutlich günstiger zu bekommen, brauchen aber oft zusätzliche Arbeit, Ersatzteile und technisches Verständnis. Ein Verein wie die Flipperfreunde Fellbach sammelt deshalb nicht nur Spielgeräte, sondern auch Wissen darüber, wie man diese Maschinen am Laufen hält.

Irgendwann rollt wieder eine Kugel los. Ben Moser hat die Ruhe weg. Der amtierende Deutsche Meister hält die Kugel am „Terminator 2 – Judgment Day“ auf dem rechten Flipperfinger, lässt sie einen Augenblick liegen, als würde er sie fragen, ob sie bereit ist. Dann schnellt der Finger nach oben. Die Kugel schießt über eine Rampe, verschwindet kurz, kommt zurück, prallt ab, wird im letzten Moment gerettet – und bleibt im Spiel. Ein paar Zuschauer bleiben stehen. Am Ende der Partie hat Moser in dieser Runde 93 Millionen Punkte, sein Kontrahent nur 22 Millionen. Später holt sich der Favorit auch die Landesmeisterschaft.

Spätestens dann wird auch Laien klar: Der Zufall gehört zum Flippern immer dazu. Aber bei den Guten ist er nur noch der kleine Teil einer Partie, der sich nicht kontrollieren lässt. Der große Rest ist Können.

Infos unter https://flipperfreunde-fellbach.de/