Flippe völlig aus: Sabrina Carpenter reagiert auf Album-News von Taylor Swift

Sie ist auf dem Titeltrack von Taylor Swifts neuem Album "Life of a Showgirl" zu hören: Sabrina Carpenter lebt gerade ihren größten Traum - und flippt auf Instagram völlig aus.
Für Sabrina Carpenter (26) geht ein riesengroßer Traum in Erfüllung: Die Sängerin ist die einzige bisher genannte Gastkünstlerin auf Taylor Swifts (35) neu angekündigtem Album "The Life of a Showgirl". Carpenter kann ihre Freude kaum zurückhalten. "Ich kenne jemanden, der gerade völlig ausflippt - und das bin ich", schrieb sie begeistert in einer Instagram-Story, in der sie die Neuigkeit teilte.