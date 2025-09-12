Fliegertreffen in Kirchheim: Der Sound historischer Flugmotoren dröhnt über die Hahnweide

Das Oldtimer-Fliegertreffen feiert sein Comeback auf der Hahnweide in Kirchheim (Kreis Esslingen). Mehr als 300 Teilnehmer präsentieren noch bis Sonntag fliegende Raritäten.
Sechs Jahre haben Pilot Martin Konermann und Trompeter „Woki“ auf dieses Heimspiel warten müssen, am Freitagvormittag konnten sie endlich wieder in die Slingsby steigen, um mit einem lauten Signal das traditionelle Oldtimer-Fliegertreffen auf der Hahnweide zu eröffnen. Die Veranstaltung, organisiert von der Kirchheimer Fliegergruppe Wolf Hirth, gehört zu den größten ihrer Art in Europa. Luftfahrtfreunde und Technikbegeisterte können noch bis Sonntagabend mehr als 300 motorisierte und nicht motorisierte Ikonen der Lüfte bestaunen.