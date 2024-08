Fliegerfest Pleidelsheim: Mit Loopings durch den Himmel

1 Die Faszination am Fliegen ist groß – seit Generationen. Foto: Avanti/Ralf Poller

Motorflieger und deren kleinere Geschwister aus dem Modellbereich verzauberten am Wochenende in Pleidelsheim all jene, die vom Gleiten aus der Vogelperspektive schwärmen.











Link kopiert



Das Fliegerfest in Pleidelsheim machte es wieder einmal deutlich: zum Fliegen gehören Emotionen. Für die Menschen in der Luft ebenso wie für die, die unten stehen und zuschauen. Das weiß auch Kunstflieger Christian Hartmann. Der Flugprofi vom Stuttgarter Aero-Club begeisterte am Samstag die Besucher des Fliegerfests – mit waghalsigen wie eleganten Schwüngen und Loopings am Himmel.