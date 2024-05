Am Wochenende ging es in Pattonville wieder hoch hinaus

10 Das gute Wetter lockte viele Besucher auf den Flugplatz. Foto: Simon Granville

Die Fliegergruppe Kornwestheim veranstaltete am 11. und 12. Mai ihr traditionelles Fliegerfest auf dem Flugplatz Pattonville. Mit Rundflügen, Flugvorführungen und Segelflugsimulator für Kinder war viel geboten.











Bei Fliegersteak und einem kühlen Getränk konnte am Wochenende auf dem Fliegerfest der Fliegergruppe Kornwestheim ganz schön gestaunt werden. Spektakuläre Flugvorführungen, auch mit Modellflugzeugen, Rundflüge und Segelkunstflüge lockten viele Besucher auf den Flugplatz in Pattonville. Die Kinder kamen im Karussell, auf dem Bungee-Trampolin oder dem Flugsimulator auf ihre kosten. Weitere Eindrücke in der Bildergalerie.