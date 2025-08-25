Fliegerfest in Pleidelsheim: Loopings, Turns und kontrollierte Abstürze

Die Flugsportvereinigung Pleidelsheim hat am Wochenende zahlreiche Gäste zum Fliegerfest erwartet. Das feierte in diesem Jahr ein Jubiläum.
Der Wunsch zu fliegen wie ein Vogel ist ein alter Menschheitstraum. Vereinsmitglieder und Kooperationspartner der Flugsportvereinigung Pleidelsheim haben beim Fliegerfest gezeigt, welche Möglichkeiten in die Lüfte zu steigen, beim Publikum auf große Begeisterung stoßen. Bei Klein und Groß waren dabei die Köpfe tief in den Nacken gelegt, um gen Himmel zu blicken. Geeignet war das Wetter am Samstag, weil die Sonne nicht gar so intensiv strahlte.