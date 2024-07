1 Der Regen hält die Mücken nicht auf. Foto: Bachkova Natalia / shutterstock.com

Kann man bei einem Sommerregen aufatmen und hat endlich Ruhe vor den lästigen Stechmücken? Die Antwort dürfte viele Menschen überraschen.











Ein Schauer hält Mücken nicht davon ab, zu fliegen. Das bewiesen Forscher von der Harvard University 2012 in einem Experiment. Dabei beobachteten sie das Verhalten von Mücken in einem künstlich erzeugten Regenfall in einem abgegrenzten Bereich, aus dem die Insekten nicht fliehen konnten.