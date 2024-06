1 Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. (Symbolbild) Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Bei einer Hausdurchsuchung machen Ermittler einen unerwartet großen Waffenfund. Gegen den 74-jährigen Hausbewohner wird nun ermittelt.











– Die Polizei hat etwa 120 Waffen im Haus eines 74-Jährigen in Angeln bei Flensburg gefunden. Lediglich für 13 davon habe der Mann eine Genehmigung vorweisen können, teilte die Polizei am Freitag mit. Unter den am 18. Juni beschlagnahmten Waffen befanden sich den Angaben zufolge Pistolen, Armbrüste und Stichwaffen.