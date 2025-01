Fleischkonsum auf den Fildern: Ihm geht es um die Wurst

1 Stefan Bless aus Echterdingen bietet neuerdings auf selbstständiger Basis Wurstkurse und Steaktastings an. Foto: Caroline Holowiecki

Stefan Bless aus Echterdingen ist Metzgermeister und Fleischsommelier, und er bietet neuerdings auf selbstständiger Basis Wurstkurse und Steaktastings an. Dass bundesweit der Fleischkonsum rückläufig ist, ist für ihn allerdings kein Widerspruch.











Es ist ein Trend, der sich spätestens seit Corona deutlich abzeichnet: der Wunsch vieler Menschen, bewusster mit ihrer Nahrung umzugehen – indem sie Brot selbst backen, Marmelade einkochen, eigene Nudeln formen oder daheim Gemüse anbauen. Idee: Dann weiß man, was man isst. Mancher sieht darin eine Antwort auf wachsende Sorgen in puncto Gesundheit, Wirtschaft und auch Umweltfolgen. Der Echterdinger Stefan Bless jedenfalls schwimmt auf dieser Welle mit und bietet etwas Neues an: Wurstkurse. Seine Workshops, in denen man das Fleischschneiden, Würzen, Wolfen und Befüllen selbst erleben kann, bietet er über die Volkshochschule in seiner Stadt an, ebenso Steaktastings, mit seiner mobilen Wurstpresse und anderem Equipment sowie allen Zutaten besucht er aber auch Privatgruppen. „Wie Tupperabende“, sagt er lachend. Gemeinsam stellen die Teilnehmenden dann ihre eigene Bratwurst her. „Ich erkläre alles, zum Darm, zu den Gewürzen.“