Fleischbranche: Auch Westfleisch interessiert sich für Vion-Schlachthöfe

1 Westfleisch zählt zu den großen Schlachtbetrieben in Deutschland, ist aber vor allem im Norden des Landes vertreten. Foto: Guido Kirchner/dpa

Die Premium Food Group darf die Standorte des niederländischen Schlachtkonzerns Vion nicht übernehmen. Nun mischt sich Wettbewerber Westfleisch ein.











Link kopiert



Münster - Der Fleischkonzern Westfleisch aus Münster möchte die Schlachthöfe des Konkurrenten Vion ebenfalls übernehmen. Das bestätigte das Unternehmen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Einzelheiten will man am 30. Juli auf einer Veranstaltung im Haus der bayerischen Landwirtschaft in Herrsching am Ammersee bekanntgeben. Zuvor hatten andere Medien darüber berichtet.