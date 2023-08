Flauschiger Nachwuchs in der Wilhelma

5 Die Flamingoküken sind noch grau. Sie sind in der Wilhelma geschlüpft. Foto: Wilhelma Stuttgart/Lisa-Marie Grimmer

Wer in die Stuttgarter Wilhelma geht, dem fallen sie sofort auf: die Rosaflamingos. Die Tiere haben nun Nachwuchs bekommen. Wir haben die Bilder dazu.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Sieben Küken sind bei den Rosaflamingos in den vergangen Wochen in der Anlage neben der Historischen Gewächshauszeile in der Stuttgarter Wilhelma geschlüpft. Jetzt zählt die Vogelschar mehr als 40 Tiere. Die Eltern haben derzeit noch gut zu tun, denn die grauen Federknäuel auf ihren noch kurzen Beinen staksen eher unbeholfen umher und warten darauf, gefüttert zu werden.