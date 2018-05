Flashmob in Ludwigsburg B 27 gesperrt: Schüler fordern die Gartenschau

Von Rafael Binkowski 02. Mai 2018 - 12:26 Uhr

Kein Auto fährt auf der Stadtautobahn in Ludwigsburg. Die B 27 steht still. Der Grund: 400 Schüler haben sich zum Flashmob getroffen, um für die Landesgartenschau zu trommeln.





15 Bilder ansehen

Ludwigsburg

So kennt man die mitten durch die Stadt führende Verkehrsschneise nicht: Am Donnerstag wurde die B 27 Schauplatz einer Flashmob-Aktion. Anlass dafür ist die Bewerbung Lugwigsburgs um die Ausrichtung einer Landesgartenschau zwischen 2026 und 2030. Am Donnerstag ist nun die Fachkommission nach Ludwigsburg gekommen, um das Konzept zu bewerten.

Mehr zum Thema

Spontan und geplant zugleich

Dabei gab es eine von langer Hand vorbereitete Überraschung: Bei einem Flashmob haben rund 400 Ludwigsburger Schüler auf der B 27 vor dem Residenzschloss ein Zeichen gesetzt für mehr Grün in der Stadt. Für die Aktion sperrte die Polizei kurzzeitig die Stadtautobahn. Sollte die Kommune den Zuschlag für die Landesgartenschau bekommen, könnte die B 27 im Bereich der Schlossstraße mit einem „Deckel“ versehen und dadurch eine große Grünfläche für die Bürger geschaffen werden. Mit einem ähnlichen Konzept hat Schwäbisch Gmünd im Rahmen einer Gartenschau eine große Bundesstraße unter die Erde verlegt und so Teile der Innenstadt neu gestalten können. Ähnliches hofft der Oberbürgermeister Werner Spec auch für Ludwigsburg zu erreichen.