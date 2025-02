1 Im großen Saal des Metropol-Kino geht mehr als nur Filme zeigen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Joe Bauer war mit seinem Flaneursalon im Kino. Und hat gezeigt, das Metropol kann an alte Zeiten anknüpfen.











Hier wurden schon viele Geschichten geschrieben. Geschichten, die ganz viel über diese Stadt erzählen. Am Dienstagabend kam im Metropol eine neue hinzu. Joe Bauer, ehedem Kolumnist der Stuttgarter Nachrichten, war mit seinem kleinen feinen Flaneursalon zu Gast in dem neu sanierten Kino an der Bolzstraße.