Flammende Sterne Ostfildern Ein ukrainisches Feuerwerk mit viel Pathos

25. August 2018

Zur Eröffnung des dreitägigen Feuerwerkerfestivals haben die Zuschauer ein farbenprächtiges Spektakel erlebt. Allerdings: nicht alles lief glatt.





Ostfildern - Bis zu den letzten Sekunden des Auftaktfeuerwerks am Freitag im Scharnhauser Park in Ostfildern (Kreis Esslingen) hat man es nicht für ganz ausgeschlossen gehalten, dass die Jury des dreitägigen Feuerwerkerwettstreits „Flammende Sterne“ das Eröffnungsfeuerwerk der ukrainischen Pyrotechnik-Firma Dance of Fire zum Sieger küren würde. Zwar hätten die Juroren, die in den vergangenen Jahren eher eine konservative Musikauswahl bevorzugt haben, dafür über etliche ihrer Schatten springen müssen.

Ein Parforce-Ritt durch alle Musikstile

Denn die Musikauswahl, die der Chefpyrotechniker Dmytro Kuchugara für seine rund 20-minütige Show ausgewählt hatte, bot zwar am Anfang mit „Star Wars“ und im Finale zur Titelmusik von „Fluch der Karibik“ bekannte Filmmusiken, war ansonsten aber ein wilder Parforce-Ritt durch alle möglichen Musikspielarten – von gregorianischen Gesängen, über schwülstige Klassik bis zu Disco-Sounds und Melodien aus Computerspielen. Das Feuerwerk dazu war aber in jedem Fall kurzweilig und abwechslungsreich, wobei Kuchugara seinen Hang zur Opulenz nach Kräften ausgelebt hat.

Doch dann, zum Schlussakkord, muss irgendetwas in der Programmierung des Spektakels schief gelaufen sein. Denn auch nachdem die Musik geendet hatte, flogen noch ein, zwei Raketen in den Nachthimmel über dem Scharnhauser Park und sorgten für kurze Verwirrung beim Publikum. Der Beifall, der dann nach einigen Sekunden der Unsicherheit aufbrandete, wäre aber bei einer Punktlandung mit Sicherheit größer ausgefallen. Ob es also zum Sieg reicht, ist fraglich, zumal am Samstag mit einem Feuerwerk aus Hawaii und am Sonntag mit dem Beitrag aus Süd-Korea noch namhafte Konkurrenten um die Gunst des Publikums und der Jury schießen werden.

Entspannter Auftakt mit 10 000 Besuchern

Insgesamt haben aber die rund 10 000 Besucher einen tollen, vollkommen entspannten Auftaktabend im Scharnhauser Park erlebt. Anders als im Vorjahr, als wegen eines Unwetters kurzfristig sogar erstmals in der 16-jährigen Geschichte eine Absage im Raum stand, spielte sogar das Wetter besser mit, als von den Metereologen vorhergesagt. Und als das ukrainische Feuerwerk begann, gab sogar der nahezu volle Mond sein Gastspiel über dem Abschussareal.

Am Samstag geht es mit dem Beitrag aus Hawaii weiter. Das Gelände öffnet um 18 Uhr, um 22 Uhr gibt es eine Lasershow, ehe um 22.15 Uhr das Feuerwerk gezündet wird. Das Festival endet am Sonntag mit der Show der Süd-Koreaner. Am Familientag öffnet der Park dann schon um 16 Uhr.