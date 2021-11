8 Die Künstlerin zeigte viele feurige Tricks. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Mit einer brandheißen Feuershow der Performance-Künstlerin Ria Rehfuß ist die Museumssaison auf dem Hohenasperg zu Ende gegangen.















Asperg - Da wirbelten, loderten, flackerten die Flammen: Die Saison 2021 im Museum Hohenasperg ging am Sonntagabend mit einer eindrucksvollen Feuer-Performance zu Ende. Verantwortlich für das Spektakel zeichnete die Künstlerin Ria Rehfuß, rund 100 Interessierte versammelten sich trotz der kühlen Temperaturen, um die Schau anzusehen. Schon vor dem flammenden Saisonfinale ging es im Museum um Feuer in all seinen Facetten. In der Abschlussführung standen ebenfalls feurige Themen auf der Agenda wie der „flammende Zorn Gottes“, die „brennende Freiheitsliebe“, das „lodernde Heldenfeuer“ oder der „kriegerische Weltenbrand“. Der Eintritt war den ganzen Sonntag über im Museum „Hohenasperg – ein deutsches Gefängnis“ frei, auch die Führung und die Feuer-Performance kosteten die Besucher nichts. Foto: Simon Granville