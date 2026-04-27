„Flames“ im Leonberger Traumpalast: Doku-Serie über die Freiwillige Feuerwehr Leonberg

Im IMAX Leonberg feiert die zweite Staffel der Feuerwehr-Doku „Flames“ Premiere. Der Film zeigt Einsätze, Teamgeist und Ehrenamt auf großer Leinwand.
Der große Imax-Saal im Traumpalast Leonberg füllt sich am Sonntagmorgen um 9 Uhr. Feuerwehrleute, Angehörige und Gäste sind zur Premiere der zweiten Staffel von „Flames“ gekommen. Die Stimmung: angespannt und zugleich erwartungsvoll. Als Feuerwehrführung, Filmteam und Oberbürgermeister vor die Leinwand treten, ist klar: Das hier ist mehr als ein Kinobesuch.