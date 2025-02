Am 23. Februar 2025 wehen in ganz Deutschland die Fahnen in Schwarz-Rot-Gold. Dafür gibt es einen einfachen, jedoch umso wichtigeren Grund.

Am 23. Februar 2025 findet in ganz Deutschland die Bundestagswahl statt. Bei Wahlen zum Deutschen Bundestag wird grundsätzlich die Bundesflagge vor allen Dienstgebäuden und Wahllokalen gehisst.

Die Beflaggung beginnt bei Tagesanbruch, frühestens jedoch um 7 Uhr morgens, und endet bei Sonnenuntergang – so die Vorschrift. Einige Hausmeister von öffentlichen Gebäuden haben allerdings teilweise schon seit Freitag beflaggt, um sich das ganz frühe Aufstehen am Wahlsonntag zu sparen, oder weil sie übers Wochenende verreist sind. Streng genommen ist das ein bußgeldbewehrter Verstoß gegen die Flaggenverordnung. In der Regel wird dabei aber ein Auge zugedrückt.

Warum ist heute beflaggt?

Die Flaggen werden gemäß Protokoll an offiziellen Beflaggungstagen in einer festgelegten Reihenfolge angebracht: Vom Inneren des Gebäudes mit Blick zur Straße werden sie von rechts nach links in der Reihenfolge Europaflagge, Bundesflagge, Landesflagge und kommunale Flagge angeordnet. Am Tag der Bundestagswahl wird jedoch nur die Bundesflagge in Schwarz-Rot-Gold gehisst.

Flaggen heute: Schwarz-Rot-Gold, Europa und mehr?

Nicht vorgesehen ist es dagegen, dass am Wahltag auch ausländische Flaggen wie etwa die der Ukraine vor den Wahllokalen zur Schau gestellt werden. Trotz aller gut gemeinter Solidarität in den letzten Jahren sind die blau-gelben Flaggen inzwischen auch vor den meisten Rathäusern und Landratsämtern verschwunden.

Offizielle Beflaggungstage in Deutschland

27. Januar - Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus (Halbmastbeflaggung)

1. Mai - Tag der Arbeit (Normalbeflaggung)

9. Mai - Europatag (Normalbeflaggung)

23. Mai - Verkündung des Grundgesetzes (Normalbeflaggung)

17. Juni - Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR (Normalbeflaggung)

20. Juni - Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung (Normalbeflaggung)

20. Juli - Jahrestag des Attentats auf Adolf Hitler (Normalbeflaggung)

3. Oktober - Tag der Deutschen Einheit (Normalbeflaggung)

Volkstrauertag (2. Sonntag vor Advent) (Halbmastbeflaggung)

Wahl zum Deutschen Bundestag (23. Februar 2025)

Wahl zum Europäischen Parlament (Mai/Juni 2029)

Besondere Anlässe (auf Anordnung des Bundespräsidenten oder Ministerpräsidenten)

Örtliche Anlässe (auf Anordnung des Oberbürgermeisters)

Zuletzt gab es eine offizielle Halbmast-Beflaggung erst vor wenigen Tagen, und zwar am 18. Februar 2025 zu Ehren von Bundespräsident a.D. Horst Köhler (1943-2025), der am Dienstag nach einem Staatsakt im Berliner Dom beigesetzt wurde. Der Ludwigsburger war am 1. Februar verstorben.

Wo ist heute beflaggt?

In den meisten Städten und Gemeinden betrifft die Beflaggungspflicht das Rathaus, die Bezirksämter sowie alle Gebäude mit Wahllokalen. Andere öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Turnhallen oder Museen sind von der regulären Beflaggungspflicht ausgenommen.

Die Bundesflagge als Symbol für das demokratische Deutschland erinnert die Bürgerinnen und Bürger an diesem wichtigen Tag an ihr Wahlrecht und die Bedeutung der demokratischen Teilhabe.