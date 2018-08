FKK in Stuttgart Hier können Sie nackt der Hitze entfliehen

Stuttgart - In den vergangenen Wochen waren nackte Körper in der Stuttgarter Innenstadt keine Seltenheit. Für den „Antisexistischen Autokalender“ ließen sich nackte Feministinnen auf den Straßen der Landeshauptstadt ablichten. Viele Stuttgarter würden es ihnen bei den derzeitigen Temperaturen wohl am liebsten nachmachen und sich die Kleider vom Leib reißen. Beim Thema Kleidung gilt während der Hitzewelle vor allem eines: Weniger ist mehr.

Lesen Sie hier: An diesen Orten finden Stuttgarter eine Abkühlung.

Wer schweißnassen Shirts und Hosen komplett aus dem Weg gehen möchte, schlüpft einfach in sein Adams- respektive ihr Evaskostüm. Auch in Stuttgart gibt es einige Orte, wo die Anhänger der Freikörperkultur der Hitze entfliehen können. Dabei bieten manche FKK-Vereine eine breite Palette an unangezogenen Freizeitbeschäftigungen. Ob Boule, Billard oder Bogenschießen – alle Altersgruppen kommen auf ihre Kosten.

