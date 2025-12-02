Massimo Sinató feiert an diesem Dienstag seinen 45. Geburtstag. Neben zahlreichen "Let's Dance"-Kollegen hat ihm auch Ehefrau Rebecca Mir zum besonderen Tag gratuliert. Das Geburtstagskind selbst meldete sich ebenfalls bei Instagram zu Wort.

"Let's Dance"-Star Massimo Sinató feiert am 2. Dezember seinen 45. Geburtstag. "Cheers to me, heute wird die 45 geknackt", schrieb der Tänzer in einem Instagram-Post. Zu einem Foto, das ihn mit einem Sektglas in der Hand zeigt, erklärte er weiter: "Aber mein inneres Ich feiert weiterhin 20! Danke für all die lieben Glückwünsche."

Geburtstagsgrüße gab es unter anderem von der RTL-Tanzshow: "Wir wünschen dir von Herzen alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag", hieß es in einem Instagram-Beitrag. Seit so vielen Jahren begeistere Sinató bei "Let's Dance" mit "deiner Leidenschaft, deinem Stil und deiner unverwechselbaren Ausstrahlung auf und neben dem Parkett. Danke, dass du ein so wichtiger Teil der 'Let's Dance'-Familie bist. Lass dich heute ordentlich feiern." Tanzkollegen wie Renata Lusin (38) oder Christian Polanc (47) gratulierten unter dem Posting. Isabel Edvardsson (43) sendete ihrem "liebsten Herzensmenschen" die Geburtstagswünsche in einer Instagram-Story.

"45 Jahre jung"

Massimo Sinatós Ehefrau Rebecca Mir (33), die am 23. Dezember ihren 34. Geburtstag feiern wird, ließ es sich ebenfalls nicht nehmen und widmete ihrem Liebsten einen Instagram-Beitrag. "Happy Happy Birthday, 45 Jahre jung und fitter als wir alle zusammen", lobte sie ihren Ehemann. Ein Pärchenfoto der von Mir veröffentlichten Bilderreihe erinnert an die Kennenlerngeschichte des Paares.

Das Foto zeigt die beiden bei einem "Let's Dance"-Auftritt. 2012 lernten sie sich als Profitänzer und Promi-Partnerin in der Show kennen und lieben. Das Duo landete auf dem zweiten Platz, 2015 feierte es seine Traumhochzeit auf Sizilien. 2021 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt.