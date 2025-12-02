Massimo Sinató feiert an diesem Dienstag seinen 45. Geburtstag. Neben zahlreichen "Let's Dance"-Kollegen hat ihm auch Ehefrau Rebecca Mir zum besonderen Tag gratuliert. Das Geburtstagskind selbst meldete sich ebenfalls bei Instagram zu Wort.
"Let's Dance"-Star Massimo Sinató feiert am 2. Dezember seinen 45. Geburtstag. "Cheers to me, heute wird die 45 geknackt", schrieb der Tänzer in einem Instagram-Post. Zu einem Foto, das ihn mit einem Sektglas in der Hand zeigt, erklärte er weiter: "Aber mein inneres Ich feiert weiterhin 20! Danke für all die lieben Glückwünsche."