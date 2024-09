Trainieren auf dem Crosstrainer, dem Laufband oder Rudergerät? Oder zeitsparendes und effektives EMS-Training? Was in Stuttgarts Fitnessstudios geboten wird und wo man am besten trainieren kann.

Krafttraining, Gewichtheben, Rückenfit, ein Cool-Down auf dem Laufband und eine wohltuende Sauna am Ende eines intensiven Trainings: In zahlreichen Fitnessstudios bekommt man als Mitglied ein Rundum-Sorglos-Paket und kann seine sportlichen Ziele verwirklichen. Doch wo kann man in Stuttgart am besten trainieren? Die beliebtesten Studios anhand ihrer Google-Rezensionen.

Kettler Fitness und Sonnenstudio Stuttgart

Im Asemwald finden motivierte Sportler das Kettler Fitnessstudio. Das Angebot ist groß, ob erfahrener Fitnessgänger oder blutiger Anfänger, hier findet jeder die richtigen Trainingsmöglichkeiten für sich. Auf Laufband, Fahrrad oder Stairmaster kann hier die Cardiofitness trainiert werden, während die Muskeln an den Kraftgeräten effektiv trainiert werden können. Im Freihantelbereich können individuell Gewichte gestemmt werden. Wer sich ganz persönliche und professionelle Unterstützung eines Trainers sichern möchte, der bucht Stunden bei einem der Personaltrainer. Weitere Unterstützung gibt es in Form von Ernährungsberatung oder Körperanalysen.

Interessierte können ein kostenloses Probetraining vereinbaren. Danach gilt es, eine Mitgliedschaft abzuschließen. Wählen kann man Laufzeiten zwischen einem und 24 Monaten.

4,9 Sterne bei knapp 100 Bewertungen vergeben die Rezensenten für Kettler Fitness.

Kinderleichter Wechsel zur Kraftmanufaktur

Am Fasanenhof wird ebenfalls fleißig trainiert. Die Kraftmanufaktur scheint bei seinen Mitgliedern überaus beliebt zu sein, lässt sich aus den sehr guten Bewertungen schließen. Die Betreiber setzen hier auf eine ganzheitliche Betreuung und das Trainieren in kleinen Gruppen, damit jeder Einzelne seine individuellen Ziele erreichen kann. Den Weg zum Erfolg sollen Krafttraining, Fitnessprogramm und Gesundheitsprävention ebnen. Motivierte können aus drei Paketen wählen:

Online-Coaching-Paket

Gym-Paket, das das Training in kleinen Gruppen beinhaltet

Personaltraining

Beim Training in einer der Kleingruppen ist niemand auf sich allein gestellt. Auch hier steht immer ein erfahrener Trainer bereit, der bei der Durchführung der Übungen unterstützen kann. Interessierte können ein kostenloses Probetraining vereinbaren und einfach mal reinschnuppern.

Als Goodie lockt das Gym mit einem durchaus attraktiven Angebot: Wer in einem anderen Fitnessstudio angemeldet ist, aber gerne zur Kraftmanufaktur wechseln möchte, bekommt die Kosten des alten Vertrags bis zu drei Monate abgenommen.

Fünf Sterne bei über 160 Bewertungen vergeben die Mitglieder an die Kraftmanufaktur.

Top Sports Fitness in Stuttgart-Degerloch

In der Löffelstraße in Degerloch sind die Mitglieder besonders zufrieden mit ihrem Studio. Top Sports ist eine Kette und die Mitgliedschaft ermöglicht es den Mitgliedern in allen sieben Studios zu trainieren. Die Besucher profitieren von langen Öffnungszeiten. Hier kann im Ausdauer- und Kraftbereich, in der Functional Zone, im Freihantelbereich, im abgetrennten Frauenbereich oder auch Outdoor trainiert werden. Die Kursangebote umfassen beispielsweise Rückenfit-Kurse, Bauch-Beine-Po-Workouts, Yoga, Pilates oder Zumba. Ergänzend können Mitglieder die Live- und Onlinekurse in Anspruch nehmen, sich eine Getränkeflatrate oder Solarienflatrate dazu buchen. Angeboten werden verschiedene Tarife mit Laufzeiten zwischen einem und 24 Monaten.

4,8 Sterne aus knapp 100 Bewertungen kann Top Sports in Degerloch vorweisen. Ein kostenloser Probetermin kann ganz einfach online oder per Mail vereinbart werden.

Trainieren bei Adam Barner

In Möhringen wird bei Adam Barner auf über 2000 Quadratmetern trainiert. Im EGYM-Bereich können Trainierende ihren individuellen Trainingsplan erstellen und dank revolutionärer Technologie ihre Fitnessziele erreichen. In der oberen Etage kann hier Kraft und Ausdauer erfolgreich trainiert werden. Im Five-Bereich werden das Muskel-Meridian-System und die Faszien angesprochen. Der Bereich für Cross-Training ist außerdem noch mit einem Outdoor-Bereich verbunden, der es Sonnenanbetern ermöglicht auch an der frischen Luft zu trainieren. Im Untergeschoss befindet sich außerdem der Hammer Strength Bereich: hier stehen neben zahlreichen Gewichten auch hochwertige Hammer Strength Trainingsgeräte zur Verfügung.

Adam Barner bietet verschiedene Fitness-Pakete an mit zwölf oder 23 Monaten Laufzeit.

4,8 Sterne bei knapp 250 Bewertungen werden bei Google für das Studio vergeben.

East-Side-Gym: Zurück zum Ursprung

Unter dem Motto „Back to Basic“ eröffnete das East-Side-Gym in der Ostendstraße bereits im Jahr 2000. Hier steht das Training im Vordergrund, es geht zurück zu den Wurzeln des Trainings und Bodybuildings, weg von der Schicki-Micki-Mentalität der Fitness-Ketten. Hier kann sowohl Kraft als auch Ausdauer trainiert werden. Im Freihantelbereich stehen verschiedene Gewichte zum individuellen Training zur Verfügung. Wer hier trainieren möchte, hat verschiedene Mitgliedschaften zur Auswahl. Eine Mitgliedschaft umfasst mindestens sechs Monate. Wer ohne Mitgliedschaft trainieren möchte, kauft sich eine Monatskarte oder eine Zehnerkarte. Auch eine Tageskarte kann erworben werden, die Geräteeinweisung kostet Nicht-Mitglieder 29 Euro. Zusätzlich buchbar sind Körperanalysen und Personaltraining. Auf Anfrage ist auch Ernährungsberatung möglich.

4,8 Sterne bei knapp 250 Bewertungen erhält das East-Side-Gym bei Google.

Powerhouse-Gym Fitnesscenter in Stuttgart-West

Im Stuttgarter Westen wird im Powerhouse fleißig trainiert. Besonderen Wert legt der Experte für Kraftsport, Fitnes und Bodybuilding auf die persönliche Betreuung und Unterstützung seiner Mitglieder durch erfahrene und professionelle Trainer. Dank der modernen Trainingsgeräte ist ein sicheres und gelenkschonendes Trainieren möglich. Auf ganzen 2000 Quadratmetern Fläche befindet sich unter anderem der größte Freihantelbereich Deutschlands (laut eigenen Angaben) mit Kurzhanteln von einem bis 100 Kilogramm neben Multipressen und Kniebeugenständern. Nach dem Training können sich Mitglieder eine Runde Entspannung in der Sauna gönnen. Eine Kryokammer gibt den nötigen Kick fürs Immunsystem. Interessierte können einen kostenlosen Probetermin vereinbaren und sich im Anschluss für eine der Mitgliedschaften entscheiden. Gewählt wird zwischen sechs, zwölf und 24 Monaten.

4,9 Sterne bei über 100 Bewertungen erhält das Powerhouse Fitnesscenter.

Schiwtzen im MG Fitness

In der Gutenbergstraße in Stuttgart-West finden Fitness-Begeisterte das MG Fitness. Auf ganzen fünf Etagen kann hier an modernsten Geräten oder in Kursen trainiert werden. Zusätzlich können Mitglieder die Saunen und Solarien im Wellnessbereich nutzen. Wer bei seinem Training Unterstützung benötigt, kann sich eine Einzelberatung bei den professionellen Personaltrainern sichern. Das breite Kursangebot umfasst unter anderem Zumba, Body Pump, Bauch-Beine-Po, Indoor Cycling oder auch Pilates. Mitgliedschaften sind entweder monatlich, vierteljährig, halbjährig oder ganzjährig möglich. Getränke gibt es während der gesamten Trainingszeit kostenlos.

4,8 Sterne bei über 300 Bewertungen erhält MG Fitness in Stuttgart-West.

Vielfältiges Training bei TopFit Stuttgart Ost

Im TopFit In der Talstraße im Stuttgarter Osten ist der Name Programm. Hier gibt es neun verschiedene Bereiche zum Trainieren: Geräte Area, Cardio Area, Zirkeltraining, Five Training für Muskulatur und Faszien, Training auf dem Power Plate, Functional Area, Hammer Strenght Area, Freihantelbereich und ein Trainingsbereich nur für Frauen. Maximale Entspannung bietet die Wellness Area mit Sauna, Solarium und Massagen. Wer noch nicht vollends überzeugt ist, bucht sich einen kostenlosen Probetermin. Alle anderen können sich zwischen einer einmonatigen, einer einjährigen oder zweijährigen Mitgliedschaft entscheiden. Gut zu wissen: Mitglieder können in allen TopFit-Studios trainieren.

4,9 Sterne aus 150 Bewertungen erhält das Fitnessstudio in Stuttgart-Ost.

VITACAMPUS Fitnessstudio in Stuttgart-Botnang

Auch in Botnang befindet sich eines der am besten bewerteten Fitnessstudios Stuttgarts. In der Nöllenstraße kann man im VITACAMPUS trainieren. Hier werden Fitness, Physiotherapie und Wohlbefinden vereint. Um dies zu ermöglichen, arbeiten bei VITACAMPUS neben Aerobic-Instruktoren und Sport- und Gymnastiklehrern auch Physio- und Ergotherapeuten. Das Angebot des Studios umfasst Fitness- und Gerätetraining, funktionales Training, Personaltraining, das Rücken- und Gelenkkonzept von Five, Reha-Angebote, Physiotherapie, Sauna und Wellness, Massagen sowie Kosmetikbehandlungen. Ganze zwei Wochen können Interessierte die Angebote kostenlos testen. Im Anschluss kann man zwei Monate für je unter 20 Euro trainieren, bevor man in den normalen Tarif aufsteigt. Die Mitgliedschaften sind monatlich kündbar, sodass niemand an lange Vertragslaufzeiten gebunden ist.

Die Zufriedenheit der Kunden schlägt sich in den Bewertungen nieder. Ganze 4,9 Sterne vergeben über 170 Rezensenten auf Google.

Fit und schmerzfrei dank SanoGym in Stuttgart-West

In der Johannesstraße in Stuttgart-West finden Sportbegeisterte ein weiteres sehr gut bewertetes Fitnessstudio. Das Team von SanoGym möchte mit seiner Eins-zu-Eins-Trainingsmethode Klienten nicht nur fit, sondern auch schmerzfrei machen. Durch gezielte Fragen und Testverfahren finden die Experten bei SanoGym die Ursachen für Probleme und Leiden und erstellen einen individuellen, abgestimmten Trainingsplan. Das Studio bietet verschiedene Gruppenkurse an, die mit bis zu 300 Euro von der Krankenkasse bezuschusst werden können. Darunter finden sich Angebote wie Pilates-Klassen, Rückenfitness oder Functional Fitness in Kleingruppen oder als Personaltraining. Interessierte können sich online ganz unkompliziert eine kostenlose Probestunde buchen.

4,9 Sterne erhält SanoGym von 137 Rezensenten bei Google.

Fitnessstudio MOTIV: Fitness plus Freibad

MOTIV nennt sich das Sport- und Gesundheitszentrum in Botnang. Hier sind funktionales Training, EGYM Zirkeltraining, Rückentraining, sowie Geräte- und Cardiotraining möglich. Zusätzlich gibt es ein breites Kursangebot von Step and Shape über Bauch, Beine, Po bis hin zu Outdoor Powercross. Mitglieder nutzen außerdem die Wellnessangebote vor Ort inklusive Sauna, Massagen und Schmerztherapie. Neben dem Fitnessstudio befindet sich auf der Anlage ein Freibad, das MOTIV-Mitgliedern erweiterte Badezeiten ermöglicht, Tennisplätze und ein Beach-Volleyball-Platz. Interessierte können sich einfach einen Termin zum Probetraining sichern, bevor sie Mitglied werden.

4,8 Sterne bei 120 Bewertungen erhält das Fitnessstudio auf Google.

EMS Fitness bei PandActive

PandActive bietet effektives EMS-Training in Stuttgart an. Das Studio wirbt mit dem Slogan „Fit in 20 Minuten… passt in jeden Kalender“. Und tatsächlich dauert eine Einheit nur 20 Minuten. Helfen kann EMS-Training bei gezieltem Muskelaufbau, Gewichtsreduzierung, Rheuma und Rückenproblemen sowie Bandscheibenbeschwerden und Beckenbodenproblemen. Um ein ganzheitliches Trainingsangebot zu ermöglichen, stehen verschiedenste Trainingsgeräte zur Verfügung. Wer EMS-Training einmal ausprobieren möchte, bekommt bei PandActive ein kostenloses Probetraining und kann sich im Anschluss für eine Mitgliedschaft entscheiden.

Fünf von fünf Sternen vergeben 120 Rezensenten.

FitStyle Ladies Stuttgart: EMS Training für Frauen

Unbeobachtet in sicherer Umgebung können Frauen bei FitStyle Ladies in Bad Cannstatt trainieren. Hier lassen sich durch eine Kombination aus EMS- und Vibrationstraining schnelle Erfolge feiern. Jedes Training findet in Begleitung einer Trainerin statt. Neben EMS-Training und Einheiten auf der Vibrationsplatte bekommen Kundinnen auch eine individuelle Ernährungsberatung vor Ort. Das Studio wirbt damit, dass nur 20 Minuten Training in der Woche nötig sind, um mit diesen effektiven Methoden sichtbare Ziele zu erreichen. Wer das effektive Training testen möchte, kann sich online einfach einen Probetermin vereinbaren.

4,9 Sterne ergeben sich aus über 200 Bewertungen zufriedener Kundinnen.

Aurum Training: Effektives Personaltraining

Aurum Training stellt sich selbst als effektivstes Krafttraining der Welt vor. Das Training besteht aus sechs verschiedenen Übungen, die mittels Trainingsgeräten auf den eigenen Körper angepasst werden und den gesamten Körper beanspruchen. Ein Training bei Aurum ist immer ein Personaltraining, denn das gesamte Studio wird nur für einen Kunden gebucht. Das ermöglicht individuelles Training und die nötige Wohlfühlatmosphäre. Dank regelmäßiger Körperscans kann das Training und die Beratung kontinuierlich den Bedürfnissen angepasst werden. Das erste Probetraining ist auch hier kostenlos.

Fünf von fünf möglichen Sternen erhält das Studio von über 100 Rezensenten.