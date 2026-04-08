Fitness und Bewegung für alle: Diese Gratis-Sportangebote gibt es in Stuttgart

Seit 100 Jahren gibt es das Amt für Sport und Bewegung in Stuttgart. Und sogar noch mehr als 100 Sportangebote gibt es kostenfrei in der Stadt. Eine Übersicht.
Mitgliedschaft in einem teurem Fitnessstudio? Das ist in Stuttgart nicht unbedingt nötig, um Sport zu treiben und fit zu bleiben. Da gibt es zunächst die zahlreichen Vereine, bei denen eine Mitgliedschaft meist nicht viel kostet. Und es gibt die vielen (Gratis-)Angebote des Amts für Sport und Bewegung in Stuttgart. Dieses wird in diesem Jahr 100 Jahre alt.