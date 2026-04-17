Fitness-Profi „Coach Caro“: „Auch mit 40 plus darf ich sexy sein“ – Stuttgarter Bodybuilderin coacht Frauen

Die 49-jährige Caroline Jordan hat sich selbst neu erfunden. Heute ist sie Bodybuilderin und Fitness-Coachin. Dieses neue Selbstbewusstsein will sie anderen Frauen Ü40 weitergeben.
Reispudding mit Hühnchen zum Frühstück? Für Caroline Jordan ist das nichts Besonderes. Die 49-Jährige aus Stuttgart ist Bodybuilderin und bietet parallel deutschlandweit als „Coach Caro“ Fitness-Coachings für Frauen über 40 an. Auf Social Media teilt sie Fitness-Tipps und ihre Bodybuilding-Karriere mit ihren Followern.