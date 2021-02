1 Beim Urlaub am Toten Meer könnte es bald eine Impfung dazugeben Foto: imago/Westend61

An Urlaub ist für die meisten Menschen derzeit nicht zu denken. Oder doch? Ein Frankfurter Reiseveranstalter plant Coronaimpfungen für Touristen im Ausland. Das löst Kritik aus.

Stuttgart/Frankfurt - Ayurveda in Sri Lanka, Yoga in Indien, Fastenkuren in Oberstaufen oder Thalasso in Tunesien – wer im Urlaub schön, schlank und gesund werden möchte, hat beim Veranstalter Fit Reisen die Auswahl zwischen mehr als 5000 Trips in 50 Länder. Seit Kurzem gibt es online auch eine Seite, die auf ein Angebot in der Zukunft hinweist: Impfreisen.

Der Anbieter informiert im Netz über Pläne, die derzeit noch in einem frühen Entwicklungsstadium stecken. Dort heißt es: „Als Europas führender Anbieter von Gesundheits- und Wellnessreisen erarbeiten wir mit unseren Hotelpartnern aktuell Konzepte, wie Sie, während einer Reise mit uns, eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten können. Diese soll im Rahmen eines Gesundheitsurlaubs bei einem fachkundigen Arzt stattfinden.“

Von Anfragen überhäuft

Ein Duisburger Reisebüro entdeckte die Ankündigung auf der Homepage von Fit Reisen, schlug in den sozialen Netzwerken die Werbetrommel und nahm schon Voranmeldungen entgegen. Fit Reisen wird nun einerseits mit Anfragen bestürmt. Andere finden die Idee unmöglich und protestieren scharf.

Fit Reisen nennt noch keine Termine, geschweige denn konkrete Reiseziele. Doch die Vermutung liegt nahe, dass die geplanten Impfreisen dorthin führen könnten, wo die Immunisierung der Bevölkerung schon recht weit ist – also etwa nach Israel, auf die Seychellen oder in die Vereinigten Arabischen Emirate.

Lauterbach kritisiert

In Israel arbeitet der Reiseanbieter zum Beispiel mit vielen Hotels am Toten Meer zusammen. Die Häuser sind auf Therapien zur Heilung von Hautkrankheiten, Atemwegserkrankungen und Rheuma spezialisiert. Einen Langzeitaufenthalt von 28 Tagen inklusive Wellnessanwendungen kann man ab 2500 Euro pro Person buchen. Dabei werden laut Werbung „natürliche Heilverfahren angewandt unter Verwendung der regionsspezifischen Ressourcen wie Meerwasser, Salz oder Schlamm“. Unter dem Begriff der „regionsspezifischen Ressourcen“ kann man mit etwas Fantasie zu viel bestellte, nicht verbrauchte Impfdosen verstehen.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sprach gegenüber dem WDR bereits von einem „unethischen Geschäftsmodell“. Ella Zack Solomon, Direktorin des Staatlichen Israelischen Verkehrsbüro für Deutschland, Österreich und der Schweiz, sah sich zu einer Erklärung gezwungen: „Es werden keine Impfreisen angeboten. Impfungen erhalten ausschließlich die Einwohner Israels.“

Idee kam von Kunden

Eine Sprecherin von Fit Reisen erklärt, dass die Idee von ihren Kunden kam: „Wir stehen derzeit ganz am Anfang der Beurteilung, ob Impfreisen unter sinnvollen und seriösen Umständen möglich sein könnten. Grundvoraussetzung ist, dass eine solche Impfreise auch behördlich genehmigt wird.“ Die Rede ist von drei- bis vierwöchigen Erholungs- und Gesundheitsreisen, bei denen Urlauber sich im Rahmen von separaten Arztterminen gegen das Coronavirus impfen lassen können. Die lange Reisedauer ist nötig, damit sowohl die erste als auch die zweite Immunisierung vor Ort stattfinden können. Es werde niemanden etwas weggenommen: „Die Pharmaindustrie hat mit den Abnehmerländern sehr restriktive Verträge ausgearbeitet. Diese geben sehr wenig Spielraum in der weiteren Verwendung der Impfdosen“, sagt Fit Reisen.

