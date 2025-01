Fit ins neue Jahr: Fünf Indoor-Sportarten im Kreis Ludwigsburg für schlechtes Wetter

Mit dem Beginn eines neuen Jahres setzen sich viele Menschen gute Vorsätze und Ziele. Ganz oben auf der Liste steht da häufig der Wunsch nach mehr Bewegung und sportlichen Aktivitäten. Doch wenn das Wetter draußen noch kalt und regnerisch ist, bleibt die Motivation gering, sich in seine Sportsachen zu werfen und draußen eine Runde Sport zu treiben. Im Landkreis Ludwigsburg gibt es einige Indoor-Sportarten, bei denen man sich so richtig auspowern kann – also auch bei schlechtem Wetter.

Klettern und Bouldern

Klettern, insbesondere das Bouldern, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Indoor-Trendsport entwickelt. Im Griffwerk in Ludwigsburg geht es dabei hoch hinaus. Bis zu 16 Meter können die Sportler mit einem Seil und Sicherung in die Höhe klettern. Auch einen Boulderbereich gibt es in der Halle. Dabei wird ohne Seil oder Sicherung in einer Absprunghöhe von bis zu viereinhalb Metern geklettert. Weichbodenmatten sollen Verletzungen bei einem Sturz verhindern. Kletterschuhe, Klettergurte, Kletterseile und Sicherungsgeräte können vor Ort ausgeliehen werden. Wer an die große Kletterwand will sollte Erfahrung mitbringen oder einen Kurs belegen. Beim Bouldern darf sich jeder versuchen, der Lust drauf hat.

Fußball in der Halle

Nach der Arbeit noch eine Runde mit Freunden kicken – das ist für viele im Sommer eine willkommen Abwechslung zum Alltag. Bei Wind und Regen stehen aber die wenigsten gerne auf dem Rasenplatz. Im Fußballcenter Kornwestheim stören weder Wetter noch die frühe Dunkelheit das Spiel. Das Center bietet fünf große Fifa- und Uefa-zertifizierten Kunstrasenplätzen, die gemietet werden können. Beim Fußball-Dart kann die Treffsicherheit getestet werden. In der Halle gekickt werden kann unter anderem auch im Ellental in Bietigheim-Bissingen.

Badminton und Squash

Schnelle Ballwechsel treffen auf dynamische Bewegungen und machen jede Menge Spaß. Die Rückschlagsportart Badminton fördert sowohl die Koordination als auch die Kondition und trainiert dabei fast den gesamten Körper, mit Fokus auf die Arm- und Beinmuskulatur. Das hat mit dem Federballspiel, das viele aus der Kindheit kennen, nicht mehr viel zu tun. Noch spektakulärer geht es beim Squash zu. Dabei spielen die Gegner nicht über ein Netz, sondern gegen eine Wand. Beide Sportarten gelten aufgrund ihrer hohen Intensität als die gesündesten überhaupt. Das Funsportzentrum in Kornwestheim bietet in je vier Badminton- und Squashcourts jede Menge Platz, um sich auszupowern und mit Freunden zu messen.

Wer im Winter den Sand zwischen den Zehen vermisst, kann sich in Bietigheim-Bissingen ein paar Stunden fühlen wie am Strand. Im Indoor-Beach-Sport kann man beliebte Beachsportarten auch im Winter in der Halle ausüben. Neben dem klassischen Beachvolleyball kann auch Beachminton, also Badminton im Sand, Beachfußball oder -handball gespielt werden. Eine Anmeldung im Vorhinein ist ratsam.

In der kalten Jahreszeit verbringen viele Familien die Regentage in einem Schwimmbad. Warum den Ausflug nicht auch für ein kleines Workout nutzen? Denn Schwimmen bringt viele Vorteile mit sich. Im Gegensatz zum Joggen ist das Schwimmen sehr gelenkschonend. Wechselt man die verschiedenen Schwimmstile, trainiert es den gesamten Körper und stärkt das Herz. Auch um Körpergewicht zu verlieren, eignet sich das Schwimmtraining. Der Kalorienverbrauch beim Schwimmen ist recht hoch, da der Körper Energie braucht, um den Temperaturunterschied zum Wasser auszugleichen.