Fit bleiben nach der Reha: Stuttgarter Ärzte erarbeiten neues Reha-Programm

Nach der Reha fit bleiben, lautet das Ziel der Seniorin Elfriede Scheurle. Dafür braucht es eine gute Nachsorge. Wie Stuttgarter Ärzte versuchen, dies zu ermöglichen.
Elfriede Scheurle traf der Schlag – und sie hat es nicht einmal bemerkt. „Mir rutschte die Handtasche vom Arm als ich auf der Rolltreppe im Breuninger unterwegs war – das war alles“, erinnert sich die 75-Jährige an den schicksalhaften Samstag im September. Erst drei Tage später, als sie ohnehin zur Dialyse musste, bemerkte eine Ärztin die Muskelschwäche im linken Arm und schickte sie mit Verdacht auf einen Schlaganfall in die Klinik.