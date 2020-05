1 Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen. (Symbolbild) Foto: Phillip Weingand

Drei Jugendliche fischen offenbar verbotenerweise am Goldbachsee. Als die Polizei kommt, fliehen sie und ein 16-Jähriger wehrt sich gegen seine vorläufige Festnahme. Dabei werden ein Beamter und er verletzt.

Sindelfingen - Ein 16 Jahre alter Jugendlicher hat sich am Dienstag in Sindelfingen (Landkreis Böblingen) ein Gerangel mit einem Polizisten geliefert. Wie die Polizei berichtet, überprüften zwei Polizeibeamte nach einem Zeugenhinweis den Goldbachsee, da dort anscheinend verbotenerweise geangelt wurde. Als die Polizei gegen 19.20 Uhr an dem See ankam, bestätigte sich der Verdacht und die Beamten entdeckten drei Personen, die offenbar Fischwilderei betrieben.

Die dreiköpfige Gruppe ergriff beim Anblick der sich näherenden Beamten die Flucht. Ein 39 Jahre alter Polizist hielt einen 16-jährigen Tatverdächtigen fest, aber dieser wehrte sich so heftig, dass sie im Gerangel stürzten. Dabei verletzten sich beide. Der 16-Jährige wurde vorläufig festgenommen, ein 17-jähriger Komplize aus der Gruppe wurde kurz darauf in der Tilsiter Straße festgenommen. Der dritte Tatverdächtige entkam.

Verletzter Polizist ist nicht dienstfähig

Nach den polizeilichen Maßnahmen auf dem Revier übergaben die Beamten die Minderjährigen ihren Erziehungsberechtigten. Beide müssen sich wegen Fischwilderei verantworten und den 16-Jährigen erwartet außerdem eine Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die Verletzungen des Polizisten entpuppten sich später als schwerwiegender, sodass er bis auf Weiteres nicht dienstfähig ist.