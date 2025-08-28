Fischsterben: Klimawandel bedroht heimische Gewässer – Fleischlesee bei Vaihingen/Enz gekippt

Ausgetrocknete Bäche, gekippte Seen: Im Kreis Ludwigsburg kommt es immer öfter zu Fischsterben. Vereine suchen nach Wegen, gegenzusteuern. Doch ein Generalrezept gibt es nicht.
Der Bezirks-Fischereiverein Vaihingen an der Enz hat in der vergangenen Woche rund 100 tote Fische aus dem Fleischlesee bei Ensingen gefischt. Todesursache: Sauerstoffmangel. Der See wird normalerweise durch den Glattbach, auch Brünnlesbach genannt, gespeist. Der ist jedoch vollständig ausgetrocknet und konnte den Fleischlesee nicht mehr mit Frischwasser versorgen.