15 An dieser Rutsche gibt es Backfisch. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Der Hamburger Fischmarkt hat sein Gastspiel in Stuttgart begonnen. Bis zum 16. Juli wird auf dem Karlsplatz gefeiert: mit Backfisch, Bier aus Friesland, Krabben und Matjes.









Es gehört sich wahrlich nicht, in Wunden herumzustochern. Man wäre auch bereit gewesen, Pflaster und Verband zu reichen, den Versehrten pfleglich und rücksichtsvoll zu behandeln, ihm gut zuzureden. Aber was will man machen, wenn der Blessierte selbst entscheidet, seinen Schmerz öffentlich zu machen. Und dann auch noch ein Hanseat. Unterkühlt, steife Oberlippe und so. Denkt man als Schwabe.