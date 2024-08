Fischerei: Verband fordert Bürokratieabbau zugunsten der Aquakultur

1 Ein Mitarbeiter kontrolliert ein Aufzuchtbecken in Niedersachsen. Foto: Philipp Schulze/dpa

Aquakultur ist die Zucht von unter anderem Fisch. Weltweit wird die Produktionsform wichtiger - doch in Deutschland stagniert sie. Laut Fischereiverband liegt das auch an strengen Gesetzen.











Link kopiert



Hamburg - Nach Bewertung des Deutschen Fischereiverbands (DFV) hindern rechtliche Vorgaben und Bürokratie weiter das Wachstum der Aquakultur. Der Verband verweist unter anderem auf das Wasser-, Naturschutz- und Fischseuchenrecht. Vor Beginn des Deutschen Fischereitags am Dienstag in Hamburg wiederholt der Verband die Forderung nach Entbürokratisierung, wie der DFV der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das Potenzial der Muschelproduktion in Schleswig-Holstein könne nicht ausgeschöpft werden. Auch sei allgemein der Bestand gefährdet, weil Fischfresser wie Kormoran, Otter und Biber nicht abgewehrt werden könnten.