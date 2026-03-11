Die Fischer Gruppe aus dem Schwarzwald expandiert im Nahen Osten und liefert für den Jeddah Tower, das künftig höchste Gebäude der Welt. Was sich der Dübelspezialist davon verspricht.
Seit Beginn des Iran-Kriegs ist man bei der Fischer-Gruppe in Waldachtal-Tumlingen im Daueraustausch mit den Kollegen in der Golfregion. Die ursprünglich für Ende März geplanten Eröffnungsfeierlichkeiten für die neue Landesgesellschaft in Saudi-Arabien wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt und ebenso wie die Jubiläumsfeier in Dubai auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.