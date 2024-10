Fischbestände in Gefahr: Ostsee: Özdemir kritisiert Russland für schädliche Fischerei

1 Özdemir kritisiert Russland für Fischereiaktivitäten in der Ostsee. (Archivbild) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Die deutsche Ostseefischerei liegt am Boden und auch andere Ostseeanrainer haben Probleme. Denn vielen Beständen in dem Meer geht es schlecht und seit Russlands Angriff gibt es ein weiteres Problem.











Luxemburg - Bundesfischereiminister Cem Özdemir hat Moskau scharf für das Handeln russischer Fischer in der Ostsee kritisiert. Russland trete die Prinzipien der Gemeinschaft mit Füßen, sagte er am Rande eines Treffens mit seinen EU-Amtskolleginnen und -kollegen in Luxemburg. "Wir wissen, dass die Fischerei, wie sie Russland praktiziert, sich dramatisch auf die Bestände auswirkt", sagte der Grünen-Politiker. So werde etwa Dorsch während der Laichzeit gefangen, was allen Grundsätzen einer vernünftigen Fischerei widerspreche.