First Steps Award: Film „Vena“ aus Baden-Württemberg gewinnt Nachwuchspreis

1 Chiara Fleischhacker (r), Gewinnerin in der Kategorie abendfüllender Spielfilm mit „Vena“. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Der First Steps Award gehört zu den wichtigsten Nachwuchspreisen der Filmbranche. Bester abendfüllender Spielfilm wird eine Produktion, die dem Zuschauer laut Begründung Haltung abverlangt.











Der Film „Vena“ von Regisseurin Chiara Fleischhacker hat einen der wichtigsten Nachwuchspreise der deutschen Filmbranche gewonnen: den First Steps Award für den besten abendfüllenden Spielfilm. „Vena“ entstand an der Filmakademie Baden-Württemberg. Fleischhacker erzählt die Geschichte einer werdenden Mutter, die Drogenprobleme hat und ins Gefängnis muss. Im Wettbewerb First Steps werden Abschlussfilme von Filmschulen in deutschsprachigen Ländern prämiert - am Abend wurden die Preise im Theater des Westens in Berlin verliehen.