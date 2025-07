First Lady Melania Trump Opera House: Kennedy Center: JFK-Enkel lehnt Ehrung für Melania Trump ab

1 JFK-Enkel Jack Schlossberg hat sich mit deutlichen Worten zu den Plänen der Republikaner, einen Teil des Kennedy Centers umzubenennen, geäußert. Foto: ddp

Die US-Republikaner wollen das Opernhaus des Kennedy Centers zu Ehren von Melania Trump umbenennen. JFK-Enkel Jack Schlossberg wehrt sich dagegen öffentlich und zitiert ein Bundesgesetz.











Jack Schlossberg (32), einziger Enkelsohn des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963), äußert sich auf Instagram regelmäßig zu politischen Themen - meist ironisch, gelegentlich aber auch ernst. Am Mittwoch reagierte der Sohn von Caroline Kennedy (67) nun auf Pläne der US-Republikaner, das Opernhaus des renommierten John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington D.C. nach First Lady Melania Trump (55) zu benennen.