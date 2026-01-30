Wie unabhängig ist ein Film über die First Lady, wenn sie zugleich Co-Produzentin ist? «Melania» hat viel mit PR zu tun. Und zugleich erzählt das Kinoprojekt so viel über das Weiße Haus.
Washington - Ein Filmprojekt rückt die Frau des omnipräsenten und mächtigsten Mannes der Welt in den Mittelpunkt: die First Lady der USA, Melania Trump. Im Vorfeld hatten sich viele gefragt, wie unabhängig das sein wird, was die Kinobesucher zu sehen bekommen: Denn die 55-Jährige war selbst als Co-Produzentin beteiligt.