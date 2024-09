First Lady Jill Biden lädt ein: Erfolgsserie The West Wing feiert ihr Jubiläum im Weißen Haus

(the/spot) 19.09.2024 - 20:06 Uhr , aktualisiert am 19.09.2024 - 20:06 Uhr

Erfolgsserie "The West Wing" feiert ihr Jubiläum im Weißen Haus

First Lady Jill Biden lädt ein

1 Martin Sheen (ganz links) und weitere Cast-Mitglieder der Serie "The West Wing" werden im Weißen Haus eine Reunion feiern. Foto: imago/Everett Collection

Es gibt keinen passenderen Ort, um das 25-jährige Jubiläum der US-Polit-Serie "The West Wing" zu feiern. First Lady Jill Biden hat Aaron Sorkin und Martin Sheen ins Weiße Haus geladen.











Im September 1999 feierte die Serie "The West Wing - Im Zentrum der Macht" auf dem Sender NBC ihre Premiere. Die erfolgreiche Polit-Serie, die vorwiegend im Weißen Haus spielt, wurde mehrfach ausgezeichnet und wird in der Branche zu den besten Serien aller Zeiten gezählt. Am Freitag (20. September) wird im Weißen Haus der 25. Jahrestag der Serienpremiere gefeiert.