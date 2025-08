Firmenkauf: Katjes übernimmt Mehrheit bei Modehersteller Bogner

3 Katjes verdient sein Geld schon längst nicht mehr nur mit Süßwaren. Neben Körperpflege-Produkten kommt jetzt auch Luxus-Bekleidung hinzu. (Archivbild) Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Wer bei Katjes nur an Lakritz denkt, liegt weit daneben. Längst hat das Familienunternehmen auch andere Marken im Angebot, etwa bei der Körperpflege. Jetzt kommt ein ganz besonderes Segment hinzu.











Emmerich - Die vor allem für Süßwaren bekannte Katjes-Gruppe übernimmt das Ruder beim Luxusbekleidungshersteller Bogner. Man habe einen Vertrag über den Kauf von 60 Prozent der Geschäftsanteile an der Bogner Gruppe unterschrieben, teilte Katjes International in Emmerich mit. Die übrigen 40 Prozent würden weiterhin von der Familie Bogner gehalten. Auch Katjes selbst befindet sich in Familienbesitz.