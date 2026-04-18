Die Ludwigsburger Handwerksgruppe ist stolz auf die Vergangenheit und die Gegenwart. Zum Jubiläum erkennen Kraft Junior und Senior viele positive Entwicklungen im Handwerk

Die Arta-Zentrale in Pflugfelden hat sich an diesem Freitag herausgeputzt. Neben der Presse erwarten die Familienunternehmer Ulrich Kraft und sein Sohn Sebastian Kraft auch die CDU-EU-Politikerin Andrea Wechsler sowie Oberbürgermeister Matthias Knecht. Der Stolz auf die 150-jährige Geschichte des einstigen Malerbetriebs und heutigen Systemanbieters ist spürbar.

Alles begann 1876 mit der Grundsteinlegung des späteren Handwerksriesen durch Louis Kraft, den Ururgroßvater von Sebastian Kraft. 1904 folgte die erste richtige Werkstatt in Eglosheim. Schon damals entwickelte sich das Unternehmen Kraft zu einem der größten Handwerksbetriebe der Region.

In den 1980er-Jahren übernahm Ulrich Kraft den Betrieb. Das Unternehmen wuchs und gründete 1994 die Dachmarke Arta – ein Kooperationsverbund selbstständiger Handwerksbetriebe, der Dienstleistungen bündelt und Partnerbetriebe bei kaufmännischen Aufgaben und Marketing unterstützt. „Die Handwerker können sich auf ihr Geschäft konzentrieren“, sagt Ulrich Kraft.

2021 übernahm sein Sohn Sebastian. Er berichtet, dass sich das lange schlechte Image des Handwerks wandelt: „Wir spüren wieder mehr Interesse, auch von Mädchen.“ Sebastian Kraft führt das auf gute Zukunftsaussichten zurück. Keine KI könne das Handwerk ersetzen, in den kommenden Jahren müsse viel saniert und neu gebaut werden. Zudem habe sich das Lohnniveau deutlich verbessert.

Schwere Krise meistern

Handwerksberufe würden Sinnhaftigkeit und Selbstwirksamkeit bieten, sagen die Krafts – das werde von jungen Menschen stärker erkannt. Auf Baustellen müsse jeder Verantwortung übernehmen und täglich neue Herausforderungen meistern. Zudem kommuniziere Arta klar, dass eine Karriere im Handwerk keine Sackgasse sei: Die Tätigkeiten seien vielfältig, und wer ins Büro wechseln wolle, könne diesen Weg gehen.

Gleichzeitig beschönigen Vater und Sohn die Lage nicht. „In meinen 50 Jahren im Beruf habe ich noch nie so eine Wirtschaftskrise erlebt“, sagt Ulrich Kraft. Die Auftragslage sei schleppend, besonders bei öffentlichen Aufträgen gebe es starken Konkurrenzkampf. Auch Dokumentationspflichten belasteten die Effizienz. Dennoch sieht sich die Familie Kraft gut aufgestellt für die nächsten 150 Jahre: Das Unternehmen habe schon schwierigere Zeiten überstanden.