Die Ludwigsburger Handwerksgruppe ist stolz auf die Vergangenheit und die Gegenwart. Zum Jubiläum erkennen Kraft Junior und Senior viele positive Entwicklungen im Handwerk
Die Arta-Zentrale in Pflugfelden hat sich an diesem Freitag herausgeputzt. Neben der Presse erwarten die Familienunternehmer Ulrich Kraft und sein Sohn Sebastian Kraft auch die CDU-EU-Politikerin Andrea Wechsler sowie Oberbürgermeister Matthias Knecht. Der Stolz auf die 150-jährige Geschichte des einstigen Malerbetriebs und heutigen Systemanbieters ist spürbar.