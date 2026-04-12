Firmengebäude fängt Feuer: Erneut Mülltonnen-Brand in Ludwigsburg – Serientäter am Werk?

Eine Serie von Mülltonnen-Bränden hält Ludwigsburg in Atem. Diesmal griffen die Flammen auf eine Firma über. Offenbar steht die Polizei immer noch vor einem Rätsel.
Was auf den ersten Blick wie ein Lausbubenstreich wirkt, hat am Wochenende viel Arbeit gemacht – und kann hinter Gittern enden: Die Feuerwehr in Ludwigsburg musste am frühen Samstagmorgen gegen 3.15 Uhr wegen einer brennenden Mülltonne ausrücken. Am Ende stand ein Schaden von etwa 5000 Euro, weil das Feuer an der Saarstraße auf eine benachbarte Firma übergegriffen hatte. Der Einsatz ist kein Einzelfall – die Stadt wird seit Wochen von solchen Brandstiftungen heimgesucht.