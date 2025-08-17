Firmen klagen über US-Zölle: Die Wirtschaft ist den USA nicht hilflos ausgeliefert

Die Zölle sind eine enorme Bedrohung für das Geschäftsmodell von Südwest-Firmen. Doch die Abhängigkeit lässt sich verringern.
Die Maschinenbauer im Land sind mit als erste betroffen, wenn sich die Weltkonjunktur abkühlt – schlechtere Perspektiven und Unternehmen übersetzen sich für die Maschinenbauer sehr schnell in wirtschaftliche Realitäten. Schließlich basieren Investitionen in ihre Produkte immer auf Erwartungen an die wirtschaftliche Entwicklung. Es ist daher mehr als das übliche Wehklagen, wenn der Maschinenbauverband VDMA sich höchst besorgt über die Folgen der Zölle von US-Präsident Donald Trump äußert.