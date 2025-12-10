Der Maschinenbauer Voith streicht ein Zehntel seiner Arbeitsplätze. Müssen sich auch die Beschäftigten am Standort Rutesheim Sorgen um ihren Job machen?
Es ist ein schwerer Schlag für die Beschäftigten des schwäbischen Maschinen- und Anlagenbauers Voith: Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, sollen bis zu 2500 Stellen gestrichen werden – vorrangig in Deutschland. Auch in Rutesheim ist Voith mit einer Niederlassung vertreten. Dort werden hydraulische Systeme und Bestandteile entwickelt und gefertigt.