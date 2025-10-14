Firma in Fellbach: Heid baut seit 100 Jahren – ihre Gebäude kennt fast jeder Fellbacher

Die Pauluskirche, das Jugendhaus oder das Friedrich-Schiller-Gymnasium: Die Firmengruppe Heid wirkt seit 100 Jahren beim Bau vieler Projekte in Fellbach mit.
Es dürfte wohl kaum einen Fellbacher geben, der nicht eines der von der Firmengruppe Heid errichteten Gebäude betreten hat oder gar darin wohnt. Das Sportzentrum Loop des SV Fellbach, das Jugendhaus sowie das Familienzentrum bei der ebenfalls von Heid mit errichteten Pauluskirche sind Beispiele aus der neueren Stadtgeschichte. Länger zurück liegt der Bau der Neuen Kelter, der Maicklerschule und des Friedrich-Schiller-Gymnasiums. In Schmiden sanierte das Unternehmen den historischen Härdtleshof, mit dem Waiblinger Bürgerzentrum und der Waldorfschule auf dem Engelberg entstanden auch jenseits der Stadtgrenze bekannte Gebäude – ebenso wie in der gesamten Region Kirchen, Schulen und Wohnungen.