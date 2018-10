Firma Healthy Powerfood Blutiger Durchfall droht – Sprossen zurückgerufen

Von red/dpa 22. Oktober 2018 - 11:45 Uhr

Die Firma Healthy Powerfood hat Produkte zurückgerufen (Symbolbild). Foto: dpa

Wegen der Gefahr blutiger Durchfallerkrankungen ruft die Firma Healthy Powerfood Sprossen etwa für Salate zurück. Die Produkte seien auch an Naturkost- und Bioläden in Baden-Württemberg geliefert worden.

Worms/Koblenz - Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt (LUA) teilte am Montag in Koblenz mit, die von einem Rückruf betroffenen Produkte der Wormser Firma Healthy Powerfood seien vor allem an Naturkost- und Bioläden in Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen geliefert worden. Die Sprossen könnten sogenannte Vertoxin bildende E.coli-Bakterien enthalten, erklärte die Firma.

Laut Healthy Powerfood sollten seine Sprossen „Alfalfa“, „Salatmix“, „Gourmet“, „Aufs Brot“ und „Sommersprossen“ mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) bis einschließlich 29. Oktober 2018 entsorgt oder im Geschäft zurückgegeben werden. Vor allem Babys, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem könnten ernsthaft erkranken.